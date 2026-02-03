Aggressione in carcere | cinque agenti finiscono in pronto soccorso

Nella mattinata di lunedì, cinque agenti di polizia penitenziaria sono finiti in pronto soccorso dopo un’aggressione all’interno del carcere della Dozza. La tensione tra detenuti e personale sale da tempo, alimentata dal sovraffollamento che rende difficile mantenere l’ordine. I dettagli dell’accaduto sono ancora da chiarire, ma l’episodio conferma le difficoltà che si vivono nel penitenziario.

Al carcere della Dozza continuano i problemi. Il sovraffollamento ormai strutturale del penitenziario contribuisce alla tensione tra detenuti, agenti di polizia penitenziaria e operatori, come testimoniano gli episodi accaduti nella giornata di lunedì 2 febbraio. A riportare gli eventi è il sindacato Cgil di Bologna, che racconta dell'ennesimo "bollettino di guerra" in arrivo dalla casa circondariale. Durante la mattinata di lunedì, si legge nella nota diffusa dal sindacato, un detenuto ha "devastato" l'infermeria del carcere a causa del mancato trasferimento in un'altra struttura detentiva. L'uomo, si legge ancora, ha distrutto tutte le luci al neon della sezione.

