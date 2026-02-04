La fortuna bacia la vicina Borgosesia | vinti 50mila euro con un Gratta e Vinci

La fortuna ha sorriso a Borgosesia. Questa mattina, un cliente ha portato a casa 50 mila euro subito dopo aver grattato un biglietto Gratta e Vinci presso la Tabaccheria Quaderno. La scena si è svolta nel silenzio della giornata, tra il profumo di caffè e il rumore delle monete, ma il colpo di scena ha riempito di entusiasmo il negozio. È ancora da capire chi sia il fortunato vincitore, ma di certo questa vincita porterà un sorriso in più tra i residenti della zona.

Nella calma di una mattina di febbraio, tra il profumo di caffè appena fatto e il tintinnio delle monete al banco, la sorte ha deciso di bussare con forza alla porta della Tabaccheria Quaderno di Borgosesia. Non con un colpo leggero, ma con un'esplosione di emozione che ha fatto tremare i vetri dell'antica bottega in piazza Giuseppe Mazzini, al numero 11, nel cuore del paese. Lì, poco dopo le nove del 4 febbraio 2026, un giocatore ha scoperto di aver messo le mani su un biglietto del Gratta e Vinci *Maxi Miliardario New* che valeva 50mila euro. Il colpo è stato netto, preciso, senza scampo: una serie di numeri grattati con un'unghia, un respiro trattenuto, poi un'esclamazione soffocata, un sorriso che si è trasformato in risata, e infine la chiamata al responsabile della tabaccheria, che ha dovuto controllare due volte per essere certo che non ci fosse un errore.

