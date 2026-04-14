Gratta e Vinci | a Frignano centrata una vincita da 50mila euro con Edizione Speciale Vip

Nell’ultima settimana, a Frignano, in provincia di Caserta, un cliente ha vinto 50mila euro giocando al Gratta e Vinci “Edizione Speciale Vip”. La vincita è stata realizzata presso un punto vendita di Via G., come riferito da Agipronews. La giocata ha portato a un premio di grande entità, suscitando attenzione tra gli operatori e i giocatori della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Campania protagonista con il Gratta e Vinci “Edizione Speciale Vip”. Come riporta Agipronews, nell’ultima settimana, a Frignano, in provincia di Caserta, è stata realizzata una vincita da 50mila euro presso il punto vendita situato in Via G. Matteotti, 10. I giochi sono in lieve calo in Campania: i dati elaborati da Agipronews riportano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 1,7 miliardi di euro nei punti vendita, in diminuzione rispetto agli 1,8 miliardi dell’anno precedente. Andamento simile anche per la provincia di Caserta, dove la spesa nel gioco retail si attesta a 327,3 milioni di euro, segnando una flessione dell’1,45% rispetto ai 332,1 milioni registrati nei dodici mesi precedenti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gratta e Vinci: a Frignano centrata una vincita da 50mila euro con “Edizione Speciale Vip” Frosinone e Ripi baciate dalla fortuna: doppia vincita da 50mila euro al Gratta e VinciLa fortuna torna a sorridere alla provincia di Frosinone con il Gratta e Vinci “Doppia Sfida Classic”. Leggi anche: Gratta e Vinci, ad Atripalda colpo da 50mila euro con “Doppia Sfida Classic Al via domani la VII edizione di VIP Festival: i grandi maestri della fotografia tornano nell’isola di San Servolo per il Festival Internazionale di Fotografia. 14 workshop esclusivi e un evento speciale, in programma il 10 aprile: la conferenza aperta al pubblic - facebook.com facebook