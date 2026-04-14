Vintage Fest Pisa alla Stazione Leopolda

Sabato 18 e domenica 19 aprile si svolge alla Stazione Leopolda di Pisa la 26ª edizione del Vintage Fest, organizzato da Ganzo! Eventi Culturali. L’evento si tiene in Piazza Guerrazzi e si rivolge agli appassionati di cultura retrò, collezionismo e oggetti vintage. Durante il fine settimana saranno presenti esposizioni, mercatini e iniziative dedicate agli amanti dello stile d’epoca.

Sabato 18 e domenica 19 aprile presso la Stazione Leopolda di Piazza Guerrazzi torna il Vintage Fest Pisa, l’appuntamento di riferimento per gli amanti del retrò, del collezionismo e della cultura vintage, organizzato da Ganzo! Eventi Culturali per la 26ª edizione.Il mercato vintageCon oltre 40.🔗 Leggi su Pisatoday.it Alla Stazione Leopolda ecco TecnOrienta, tra formazione e lavoroPresentata questa mattina TecnOrienta 2026, l’iniziativa dedicata all’orientamento tra formazione e lavoro rivolta agli studenti degli istituti... Alla Stazione Leopolda il 'Galà dello Sport Pisano': ospite d'eccezione l'apneista PellizzariUn momento di riconoscimento e valorizzazione dell’attività sportiva locale con la premiazione degli atleti che si sono distinti nel 2025 Si terrà...