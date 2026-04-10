Alla Stazione Leopolda ecco TecnOrienta tra formazione e lavoro

Questa mattina si è svolta alla Stazione Leopolda la presentazione di TecnOrienta 2026, un'iniziativa rivolta agli studenti degli istituti superiori di Pisa e ai giovani del territorio. La manifestazione, organizzata dagli istituti di istruzione superiore Da Vinci-Fascetti e Galilei-Pacinotti, si concentra sull’orientamento tra formazione e lavoro. L’evento mira a offrire ai giovani opportunità di approfondimento e informazione sul loro futuro professionale.

Presentata questa mattina TecnOrienta 2026, l’iniziativa dedicata all’orientamento tra formazione e lavoro rivolta agli studenti degli istituti superiori di Pisa e ai giovani del territorio, organizzata dagli istituti di istruzione superiore Da Vinci-Fascetti e Galilei-Pacinotti. L’evento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Alla Stazione Leopolda il 'Galà dello Sport Pisano': ospite d'eccezione l'apneista PellizzariUn momento di riconoscimento e valorizzazione dell’attività sportiva locale con la premiazione degli atleti che si sono distinti nel 2025 Si terrà... Leggi anche: Testo 2026: la fiera del libro torna con duecento appuntamenti alla Stazione Leopolda Si parla di: Task Force Giovanisì, oltre 300 studenti Oltre i confini. Alla Stazione Leopolda ecco TecnOrienta, tra formazione e lavoroPresentata questa mattina TecnOrienta 2026, l’iniziativa dedicata all’orientamento tra formazione e lavoro rivolta agli studenti degli istituti superiori di Pisa e ai giovani del territorio, organizza ... pisatoday.it Testo 2026: la fiera del libro torna con duecento appuntamenti alla Stazione LeopoldaFirenze, 9 febbraio 2026 – Coraggioso, irriverente, estroso. Le sette fermate dell'editoria tornano alla Stazione Leopolda di Firenze per la quinta edizione di Testo, la rassegna dedicata ... lanazione.it