Alla Stazione Leopolda il ' Galà dello Sport Pisano' | ospite d' eccezione l' apneista Pellizzari

Il 'Galà dello Sport Pisano' si svolge giovedì 26 febbraio alla Stazione Leopolda, iniziando alle 17.30. L’evento celebra gli atleti locali e coinvolge diverse discipline sportive. Tra i presenti, spicca l’apneista di fama mondiale Umberto Pellizzari, che parlerà delle sue esperienze e delle sfide affrontate in profondità. La serata offre un’occasione per conoscere meglio i protagonisti dello sport pisano e scoprire le storie dietro le vittorie. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati.

Un momento di riconoscimento e valorizzazione dell'attività sportiva locale con la premiazione degli atleti che si sono distinti nel 2025 Si terrà giovedì 26 febbraio, a partire dalle ore 17.30, alla Stazione Leopolda, il Galà dello Sport Pisano 2026, appuntamento dedicato al mondo sportivo del territorio che vedrà la partecipazione straordinaria di Umberto Pellizzari, apneista di fama internazionale e protagonista di numerosi record mondiali. La serata rappresenta un momento di riconoscimento e valorizzazione dell'attività sportiva locale e sarà caratterizzata dalla premiazione degli atleti che si sono distinti per meriti sportivi nel 2025.