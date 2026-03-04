Lombardia | portale enoturismo genera 151 euro a visita

In Lombardia è stata introdotta una nuova piattaforma digitale dedicata all’enoturismo. Secondo i dati, ogni visita sulla piattaforma genera un ricavo di circa 151 euro. La piattaforma mira a valorizzare l’esperienza del vino e a promuovere le aree interne della regione. Questo strumento rappresenta un nuovo punto di riferimento per chi si interessa di enoturismo nella zona.

La Lombardia ha appena varato una piattaforma digitale rivoluzionaria che trasforma l'esperienza del vino in un motore economico per le aree interne. Questo nuovo portale, nato dall'iniziativa di Ascovilo e presentato a Palazzo Lombardia, mira a collegare cantine e territori per intercettare una domanda turistica globale. L'obiettivo dichiarato è chiaro: digitalizzare l'offerta enogastronomica per generare reddito alle aziende agricole e sostenere il ricambio generazionale nel settore. Con la DOP economy regionale che sfiora i 3 miliardi di euro, lo strumento rappresenta una leva strategica per distribuire valore oltre i confini urbani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

