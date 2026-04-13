In Italia, il settore dell'enoturismo ha un valore di circa tre miliardi di euro, secondo dati recenti. Si tratta di un comparto che coinvolge molte aziende e strutture dedicate alla promozione del vino e delle province vinicole. Nonostante le sfide economiche, il settore sembra avere margini di sviluppo, grazie alla forte domanda di esperienze legate al territorio e alla cultura del vino.

"In questo momento in Italia l' enoturismo vale tre miliardi di euro e potrebbe essere un comparto che cresce anche nel caso di crisi". Se permane questa crisi avremmo, infatti, "un turismo domestico o puramente un turismo europeo, perché comunque l'Europa guarda all'Italia". Così il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, rispondendo ai giornalisti al Vinitaly a Veronafiere. "Trovo che l'enoturismo - ha proseguito Mazzi - sia veramente un'occasione da sfruttare perché ha tanti vantaggi, un vantaggio per le aziende, un vantaggio economico perché portare i turisti dentro le cantine significa attivare la vendita diretta che è una vendita molto pregiata e ha molto meno costi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mazzi, enoturismo in Italia vale tre miliardi di euro e può crescere

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