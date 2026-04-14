Durante il vertice Vinitaly a Verona, la Presidente del Consiglio ha annunciato un piano di sostegno per il settore agricolo, con crediti d’imposta specifici per coprire i costi del gasolio. Ha anche ribadito l’importanza del comparto vitivinicolo italiano, sottolineando l’impegno del governo nel tutelarlo. La strategia mira a ridurre l’impatto dei rincari energetici sulle aziende agricole e vitivinicole.

Durante il vertice Vinitaly a Verona, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha delineato una strategia di supporto diretto per il comparto agricolo, introducendo crediti d’imposta legati al costo dei carburanti e ribadendo la forza del settore vitivinicolo italiano. Nel corso del punto stampa, l’esponente del governo ha affrontato temi complessi che spaziano dalle dinamiche energetiche legate al gas russo alla gestione delle relazioni internazionali, toccando anche questioni diplomatiche riguardanti Israele e le recenti dichiarazioni di Trump su papa Leone XIV. Sostegno fiscale e resilienza del comparto agricolo tra dazi e costi energetici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino e agricoltura: il piano del Governo contro i costi del gasolio

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