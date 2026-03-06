Carburanti ecco il piano del governo contro le speculazioni
Il governo ha presentato un piano per contrastare le speculazioni sui carburanti, mentre la crisi geopolitica in Medio Oriente influisce sui mercati energetici mondiali. La situazione ha portato a variazioni nei prezzi e a preoccupazioni sul rifornimento di combustibili. Le autorità italiane stanno adottando misure per stabilizzare il settore e garantire approvvigionamenti più sicuri.
Urso: “Rafforzato il monitoraggio su tutta la filiera”. Con Giorgetti pronto un piano operativo della Guardia di Finanza contro rincari e speculazioni La nuova crisi geopolitica in Medio Oriente sta già producendo i primi effetti sui mercati energetici globali, e l’Italia prova a correre ai ripari. Il governo ha deciso di attivare un piano immediato di contrasto alle possibili speculazioni sui carburanti, con controlli rafforzati lungo tutta la filiera e un intervento operativo della Guardia di Finanza. L’annuncio arriva dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine delle riunioni della Commissione di allerta rapida sui prezzi convocate per monitorare l’impatto dell’escalation geopolitica sui mercati energetici e sul carrello della spesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Carburanti alle stelle, allarme speculazioni: torna "mister prezzi", ecco come funziona
Torna in campo "Mister prezzi" , cioè il Garante per la sorveglianza dei prezzi .
L'effetto guerra su carburanti e bollette e la sinistra pronta a speculare contro il governo
La guerra in Iran, che si estende a tutto il Medioriente, avrà un primo, drammatico effetto sul costo dei carburanti e dell'energia.
