Bologna ospita il lancio di QN Distretti 2026, un ciclo di incontri promosso da QN Quotidiano Nazionale, per illustrare il futuro del packaging. La prima tappa si concentra sulle innovazioni nei materiali e nelle tecniche di confezionamento, coinvolgendo aziende e esperti del settore. L’obiettivo è analizzare come le nuove soluzioni possano rispondere alle esigenze di sostenibilità e efficienza. L’evento attira professionisti e rappresentanti delle filiere produttive italiane.

Prende il via da Bologna il nuovo ciclo di incontri promosso da QN Quotidiano Nazionale intitolato QN Distretti 2026 Le sfide dei territori e dei distretti italiani, un percorso ideato per dialogare con i protagonisti delle grandi filiere produttive del Paese. Il primo appuntamento, dedicato al futuro del packaging e all’ innovazione che unisce sostenibilità e coesione tra imprese e territori, si terrà mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 17.30 nella suggestiva cornice dell’Oratorio San Filippo Neri. L’iniziativa pone al centro della discussione il concetto di coesione economica, sociale e territoriale come motore indispensabile per la crescita dei distretti produttivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Arriva in edicola l’agenda di Qn-il Resto del Carlino ‘365 giorni di buone notizie’: ecco quandoLunedì 2 febbraio arriva in edicola l’agenda di Qn il Resto del Carlino intitolata “365 giorni di buone notizie”.

Packaging, l’Antitrust indaga a Bologna: “Cartello delle aziende sulle figure dei validatori”L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine sul settore del packaging a Bologna, focalizzandosi su possibili accordi restrittivi tra aziende riguardo alle figure dei validatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bologna ospita . QN Distretti 2026: ecco il packaging del futuro.

Innovazione e sostenibilità, le chiavi per il futuro dei distrettiBologna, 27 febbraio 2025 - Una sfida che non guarda solo al futuro, ma anche al presente. Una sfida che punta a rendere più sostenibile il processo industriale e che vede, oggi, diversi protagonisti ... ilrestodelcarlino.it

Università di Bologna: sfide e soluzioni per sostenibilità e innovazione tecnologicaIl rettore Giovanni Molari, ospite dell’incontro organizzato da QN Distretti, ragiona sulle sfide dell’istruzione e della sostenibilità che ha affrontato all’Università di Bologna. Rettore Molari, ... quotidiano.net

ItaliaMeteo a Bologna: una scelta strategica L’ipotesi di trasferire l’Agenzia ItaliaMeteo da Bologna a Roma sarebbe un errore. Bologna ospita la più grande capacità di calcolo d’Italia, il Centro Meteo Europeo e il Dama-Tecnopolo: un ecosistema unico di ricer x.com

Oggi il mondo ricorda Umberto Eco, a 10 anni dalla scomparsa. Bologna lo ricorda facendo risuonare la sua voce tra la sua gente: dalle 17 alle 19 la Piazza Coperta Umberto Eco ospita "Eco in pillole. Letture aperte e spontanee", un evento organizzato dalla - facebook.com facebook