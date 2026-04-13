A Verona, il 13 aprile 2026, è stato presentato un evento dedicato ai Distretti del vino, con un focus sulla sua importanza come ambasciatore del Made in Italy. Durante l'incontro è stato sottolineato come il settore vinicolo rappresenti una delle principali eccellenze esportate nel mondo, grazie a una filiera composta da migliaia di imprese che contribuiscono alla sua diffusione internazionale.

Verona, 13 aprile 2026 – “Il vino è una delle eccellenze del Made in Italy e un pilastro del nostro export, grazie a una filiera ampia che coinvolge migliaia di imprese”. Per questo il settore deve continuare ad essere tutelato e protetto, con investimenti, sicurezza e innovazione. Dalla tracciabilità all’etichettatura, passando per le infrastrutture e le opportunità dei nuovi mercati. Tutti temi che sono emersi nella tappa del Qn Distretti a Verona, direttamente da ‘Cantina Qn-Dove il vino si racconta ’ al Vinitaly. Un evento ad hoc dal titolo ‘Vite al limite: navigare la ‘tempesta perfetta’ del vino italiano”, con analisi specifiche su geopolitica, dazi e logistica, con excursus su strumenti finanziari e strategici per proteggere il Made in Italy tra crisi di liquidità e nuovi equilibri europei.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Qn Distretti, focus sul vino: “Non solo prodotto, è un ambasciatore del Made in Italy”

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