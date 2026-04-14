Vinitaly spaccatura Salvini-Meloni sul gas russo il leader della Lega | Impensabile non commerciare con la Russia - VIDEO

Durante la fiera Vinitaly, il leader della Lega ha dichiarato che sarebbe impensabile interrompere il commercio di gas con la Russia, distinguendosi così da le dichiarazioni di altri esponenti politici. Sul fronte delle relazioni internazionali, ha affermato che la sospensione dell’accordo con Israele è una decisione presa dall’esecutivo, sottolineando la linea seguita dall’attuale governo. La posizione sulla questione energetica e diplomatica ha suscitato attenzione tra gli osservatori.

Sul fronte della politica estera, il leader della Lega si allinea invece alle scelte dell’esecutivo: “La sospensione dell’intesa con Israele? Il governo ha deciso così. Vuol dire che ha fatto bene a decidere così” Tra i padiglioni del Vinitaly, la politica energetica torna al centro del dibat.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vinitaly, spaccatura Salvini-Meloni sul gas russo, il leader della Lega: “Impensabile non commerciare con la Russia” - VIDEO Salvini: “Impensabile non commerciare gas con Russia”“È una situazione complessivamente complicata e delicata, quindi occorrono nervi saldi, equilibrio, non occorrono sparate. Russia, Salvini: “Impensabile per l’Italia non commerciare con Mosca”“Io spero che finisca non solo il conflitto in Iran, ma anche il conflitto fra Russia e Ucraina e, quindi, tornare a commerciare a conflitto finito...