Russia Salvini | Impensabile per l’Italia non commerciare con Mosca

Il leader di un partito politico italiano ha affermato che sarebbe impensabile per l’Italia non continuare a commerciare con la Russia. Ha espresso la speranza che si possa risolvere sia il conflitto in Iran sia quello tra Russia e Ucraina. Secondo le sue parole, riprendere i commerci con la Russia dopo la fine dei conflitti sarebbe di grande importanza per il paese.

“Io spero che finisca non solo il conflitto in Iran, ma anche il conflitto fra Russia e Ucraina e, quindi, tornare a commerciare a conflitto finito con la Russia, sarà fondamentale. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Vinitaly, a Verona. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, Salvini: “Impensabile per l’Italia non commerciare con Mosca” Salvini: “Impensabile non commerciare gas con Russia”“È una situazione complessivamente complicata e delicata, quindi occorrono nervi saldi, equilibrio, non occorrono sparate. Salvini: "Su petrolio Mosca bene Trump, serve pragmatismo anche da Ue e Italia"“C’è la principale potenza dell’Alleanza libera occidentale e la guida della Nato, ovverosia gli Stati Uniti che hanno allentato le sanzioni nei...