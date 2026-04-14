Il leader di un partito politico ha dichiarato che non è immaginabile interrompere il commercio di gas con la Russia, sottolineando che la situazione è complessa e delicata. Ha aggiunto che sono necessari nervi saldi e equilibrio, evitando dichiarazioni provocatorie. La questione energetica e le relazioni con Mosca sono al centro delle sue considerazioni, in un momento di tensioni e incertezze sui mercati internazionali.

“È una situazione complessivamente complicata e delicata, quindi occorrono nervi saldi, equilibrio, non occorrono sparate. Attaccare il Papa è veramente fuori luogo da tutti i punti di vista, quindi lo scontro in questo momento è l’ultima cosa che serve. Occorre la diplomazia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Vinitaly di Verona, alludendo all’ attacco del presidente Usa, Donald Trump, a Papa Leone XIV. “Impensabile per l’Italia non commerciare gas con Russia a guerra finita”. “Io spero che finisca non solo il conflitto in Iran, ma anche il conflitto fra Russia e Ucraina e, quindi, tornare a commerciare a conflitto finito con la Russia, sarà fondamentale.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salvini: “Impensabile non commerciare gas con Russia”

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Salvini minaccia di suonare la sveglia alla UE. Mi pare che la sveglia, però, gliela abbia suonata la UE a lui e all’amichetto suo ungherese. E bella forte x.com