Vinitaly Premio Angelo Betti per la Campania a Vitematta

Alla 58esima edizione di Vinitaly, in corso presso Veronafiere, è stato assegnato il Premio Angelo Betti – Benemeriti della Vitivinicoltura all'azienda Vitematta, situata a Casal di Principe, in provincia di Caserta. La cerimonia si è svolta durante l’evento, che si tiene nel mese di aprile 2026. La premiazione ha riconosciuto il contributo dell’azienda alla vitivinicoltura della regione Campania.

Roma, 14 apr. (Adnkronos) - Alla 58esima edizione di Vinitaly 2026, in corso presso Veronafiere, è stato conferito il Premio Angelo Betti – Benemeriti della Vitivinicoltura all'azienda Vitematta di Casal di Principe, in provincia di Caserta. A consegnare il riconoscimento, l'assessora all'Agricoltura Maria Carmela Serluca, che ha evidenziato le motivazioni alla base della scelta: "Abbiamo voluto premiare l'azienda Vitematta per lo straordinario valore del suo progetto che unisce rinascita territoriale, integrazione sociale e qualità produttiva. Vitematta rappresenta un esempio concreto di riscatto: su terreni confiscati alla criminalità organizzata è stata costruita un'esperienza virtuosa capace di restituire dignità alla terra e alle persone.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, Premio Angelo Betti per la Campania a Vitematta Gabriele Torreggiani vince il Premio "Pierfrancesco Betti" nella Serie B NazionaleUn riconoscimento che valorizza la leadership e l’impegno nel basket nazionale: il premio Pierfrancesco Betti celebra figure dirigenziali impegnate... PREMIO BETTI. Dalla Salda votato miglior dirigente della serie A2L’amministratore delegato della Vuelle, Alessandro Dalla Salda (foto), è il vincitore dell’ottava edizione del Premio "Pierfrancesco Betti" per la...