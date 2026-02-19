Gabriele Torreggiani vince il Premio Pierfrancesco Betti nella Serie B Nazionale
Un riconoscimento che valorizza la leadership e l’impegno nel basket nazionale: il premio Pierfrancesco Betti celebra figure dirigenziali impegnate sul campo, ricordando una figura storica del movimento. L’assegnazione premia i dirigenti finalisti della Coppa Italia LNP Old Wild West 2026, nel contesto della Serie B Nazionale, secondo una votazione delle squadre partecipanti. Il riconoscimento ottiene l’assegnazione all’esponente dirigente che emerge nel panorama della Serie B Nazionale Old Wild West 2026, nel corso della manifestazione che vede protagoniste le squadre della categoria. L’edizione corrente premia una figura con esperienza pluriennale nel basket italiano, legata al gruppo di lavoro di una realtà sportiva attiva sul territorio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Studentessa del 'Moro' di Marcianise vince il premio nazionale 'Giovanni Grillo'L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Marcianise celebra il successo di Daniela Muselli, studentessa della classe II A, vincitrice del Premio Nazionale Giovanni Grillo.
ASD Terranuova Traiana, Gabriele Fantoni convocato per il terzo raduno stagionale della Rappresentativa Nazionale di Serie DGabriele Fantoni, attaccante del Terranuova Traiana, è stato convocato per il terzo raduno stagionale della Nazionale di Serie D.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Premio Pierfrancesco Betti, ottava edizione. In Serie B Nazionale vince Gabriele TorreggianiGabriele Torreggiani (general manager ELAchem Nuova Pallacanestro Vigevano 1955) è il vincitore dell’ottava edizione del Premio Pierfrancesco Betti, per la Serie B ... pianetabasket.com
Visita a "Epaflex Polyurethanes SpA" per tutta la squadra gialloblu (ad esclusione di Saverio Mazzantini) che, guidata da coach Stefano Salieri, dai viceallenatori Lorenzo Bruni e Alessandro Susino, dal General Manager Gabriele Torreggiani e dal responsabi facebook