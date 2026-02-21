PREMIO BETTI Dalla Salda votato miglior dirigente della serie A2

Alessandro Dalla Salda, amministratore delegato della Vuelle, ha ricevuto il Premio Betti come miglior dirigente della Serie A2 Old Wild West. La decisione arriva dopo aver guidato con successo la squadra durante l'ultima stagione, ottenendo risultati notevoli. La sua strategia e il suo impegno sono stati riconosciuti da una giuria composta da esperti del settore. La premiazione si è svolta durante l’evento dedicato alla pallacanestro di seconda divisione. La sua leadership continua a influenzare positivamente il club.

© Sport.quotidiano.net - PREMIO BETTI. Dalla Salda votato miglior dirigente della serie A2

L’amministratore delegato della Vuelle, Alessandro Dalla Salda (foto), è il vincitore dell’ottava edizione del Premio "Pierfrancesco Betti" per la Serie A2 Old Wild West. Il riconoscimento, istituito da Lega Nazionale Pallacanestro per ricordare la figura di Pierfrancesco Betti, dirigente di lungo corso in numerose società della pallacanestro italiana - scomparso nel dicembre 2017 - viene assegnato ai dirigenti finalisti della Coppa Italia 2026 tramite votazione delle squadre partecipanti alla manifestazione. Il riconoscimento gli sarà quindi consegnato in occasione della prossima Final Four in programma al Flaminio di Rimini dal 13 al 15 marzo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Premio Pierfrancesco Betti: Alessandro Salda (VL Pesaro) vince l'ottava edizione in Serie A2Alessandro Salda, dirigente del VL Pesaro, ha vinto l’ottava edizione del Premio Pierfrancesco Betti in Serie A2. Leggi anche: Gabriele Torreggiani vince il Premio "Pierfrancesco Betti" nella Serie B Nazionale Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Premio Pierfrancesco Betti, ottava edizione. In Serie A2 vince Alessandro Dalla Salda (VL Pesaro); Premio Pierfrancesco Betti | Alessandro Salda VL Pesaro vince l' ottava edizione in Serie A2. Premio Pierfrancesco Betti, ottava edizione. In Serie A2 vince Alessandro Dalla SaldaAlessandro Dalla Salda (amministratore delegato Victoria Libertas Pallacanestro Pesaro) è il vincitore dell’ottava edizione del Premio ... pianetabasket.com Alessandro Dalla Salda vince il premio "Pierfrancesco Betti" per la serie A2 x.com Premio la "Croce di Celestino" assegnata dal Lions Club L’Aquila ad Alessandro Palmerini 2024 - fusione di ottone Aveia Ars - facebook.com facebook