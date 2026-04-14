Meloni | Sospeso il rinnovo automatico dell' accordo sulla difesa con Israele

Il governo ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo sulla difesa con Israele, citando la situazione attuale come motivo della decisione. La misura riguarda il protocollo che prevedeva il rinnovo periodico senza ulteriori approvazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in una logica di revisione delle collaborazioni internazionali in ambito di difesa. La sospensione rimarrà in vigore fino a nuove comunicazioni ufficiali.

AGI - "In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di Difesa con Israele ". Lo annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parlando a margine della sua visita al Vinitaly di Verona. Meloni: "La sospensione del Patto di stabilità potrebbe aiutare". La premier poi ribadisce la posizione del governo da giorni "in pressing" su Bruxelles per allentare i vincoli dell’economia in un contesto di crisi globale. Una eventuale sospensione del Patto di stabilità "potrebbe aiutare, certamente. Chiaramente bisogna vedere come va nei prossimi giorni, ma penso che l' Europa non dovrebbe sottovalutare l'impatto che questa crisi può avere nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni: "Sospeso il rinnovo automatico dell'accordo sulla difesa con Israele" Meloni, sospeso il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele"In considerazione della situazione attuale, il governo ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell' accordo di difesa con Israele ". Israele, Meloni: “Sospeso il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv”L’Italia ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Tel Aviv.