Vinitaly | Meloni premia il futuro dei Cotarella e il nuovo ricambio

Durante il Vinitaly, la presidente ha visitato lo spazio espositivo della famiglia Cotarella, accompagnata dal ministro Lollobrigida e dal nuovo ministro Mazzi. La visita si è svolta nel corso della manifestazione dedicata ai vini italiani, con l’obiettivo di incontrare produttori e rappresentanti del settore. La presenza dei rappresentanti istituzionali ha attirato l’attenzione sui temi legati al futuro del settore vinicolo nazionale.

Durante il Vinitaly, la presidente Meloni ha visitato lo spazio espositivo della famiglia Cotarella, accompagnata dal ministro Lollobrigida e dal nuovo ministro Mazzi. L’incontro si è concentrato sul dialogo con l’azienda vinicola e sulla celebrazione del ricambio generazionale all’interno della realtà produttiva. L’incontro tra istituzioni e tradizione vitivinicola. Il passaggio della premier presso lo stand dei Cotarella ha la partecipazione di figure chiave del governo, tra cui il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Lollobrigida, insieme al neo ministro del Turismo, Mazzi. In questo contesto di rappresentanza economica, la presidente ha avuto modo di scambiare alcune parole con il giornalista Vespa, che presenziava nello stesso ambiente con il proprio marchio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly: Meloni premia il futuro dei Cotarella e il nuovo ricambio “Ordine olimpico in oro”. Il Cio premia Mattarella e Meloni per il successo dei GiochiIl Cio ha conferito l'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Comitato Olimpico Internazionale, al Presidente della Repubblica Sergio... Imprese, nuove strategie: "Ricambio generazionale, ci giochiamo il futuro"C’è un fantasma che agita il mondo delle imprese, in particolare quelle della nostra provincia.