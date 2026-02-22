ordine olimpico in oro il cio premia mattarella e meloni per il successo dei giochi

Il Comitato Olimpico Internazionale ha assegnato l’ordine olimpico in oro a Mattarella e Meloni per aver promosso con successo i recenti Giochi. La decisione deriva dal loro impegno nel sostenere le iniziative sportive e migliorare le strutture sportive nel paese. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa, con il riconoscimento ufficiale che sottolinea l’importanza del ruolo delle istituzioni nel mondo dello sport. La premiazione si è conclusa con un sorriso condiviso tra i presenti.

Il Cio ha conferito l'ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Comitato Olimpico Internazionale, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In una lettera indirizzata al Capo dello Stato la presidente del Cio Kirsty Coventry spiega che attraverso questa onorificenza il Cio viole esprimere "gratitudine" e "ringraziamento" per aver reso "indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina". Nella lettera alla premier inoltre il Comitato Olimpico Internazionale sottolinea che il successo di questa edizione dei Giochi è stato possibile grazie "al ruolo cruciale svolto dal Governo Italiano sotto la Sua guida". 🔗 Leggi su Iltempo.it

I Giochi: Mattarella abbraccia gli azzurri al Villaggio olimpico. Confermato: Meloni vedrà Vance domani in prefettura a MilanoIl presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico per incontrare gli atleti italiani, abbracciandoli e mostrando vicinanza.

Olimpiadi, alla Scala l’appello di Mattarella: “Tregua durante i Giochi”. Il Cio: c’è entusiasmo, grazie ItaliaIl presidente Mattarella fa un appello alla tregua olimpica durante le Olimpiadi a Milano.

