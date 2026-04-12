Oggi è iniziata ufficialmente la partecipazione dell’Emilia-Romagna al Vinitaly 2026, con l’apertura del padiglione numero 1 a Veronafiere. La regione presenta le sue produzioni di vini DOC, evidenziando la sua presenza nel settore enologico. La fiera si svolge in questa località e rappresenta un evento dedicato al mondo del vino, attirando operatori e produttori da diverse aree.

Il padiglione numero 1 di Veronafiere ha aperto oggi i battenti, segnando l’inizio ufficiale della presenza dell’Emilia-Romagna al Vinitaly 2026. La manifestazione internazionale dedicata ai vini e ai distillati ha l’inaugurazione dello spazio regionale con un taglio inedito che mette in comunicazione diretta la produzione vitivinicola con le destinazioni turistiche del territorio. A tagliare il nastro per dare il via all’evento sono stati il presidente della Regione, de Pascale, la sottosegretaria alla presidenza, Rontini, l’assessore all’Agricoltura, Mammi e l’assessora al Turismo, Frisoni. Al momento del taglio del nastro erano presenti anche gli chef stellati Cracco e Bottura, insieme alla madrina Simona Ventura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: l’Emilia-Romagna unisce eccellenza DOC e turismo

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