Micam | Fermo sfida la crisi scommessa su export e nuovi mercati

Fermo, il distretto calzaturiero, affronta la crisi puntando su esportazioni e nuovi mercati. La città si prepara alla prossima edizione di Micam Milano, la principale fiera del settore. Quest’anno, le aziende del territorio vogliono conquistare clienti in Asia e America, aumentando le vendite oltre confine. La sfida riguarda anche la creazione di nuovi posti di lavoro, con aziende che investono in innovazione e design. La presenza a Micam rappresenta un passo importante per cercare di rilanciare il settore calzaturiero locale. La fiera si terrà tra pochi giorni.

Fermo a Confronto con la Crisi: Micam, una Scommessa per Export e Occupazione. Il distretto calzaturiero di Fermo si prepara a una nuova edizione del Micam Milano, la fiera internazionale di riferimento per il settore, in un momento di crescente difficoltà per l'export e l'occupazione. La partecipazione alla fiera rappresenta una strategia cruciale per le aziende locali, chiamate a navigare in un contesto economico internazionale segnato da incertezze geopolitiche e restrizioni commerciali. La situazione attuale richiede un impegno congiunto di istituzioni, imprese e sindacati per invertire la tendenza negativa.