La maggioranza unita su Alta Velocità e raddoppio della Pontremolese | Interventi strategici che non possono più essere rimandati
L’intera maggioranza consiliare si unisce per sottolineare l’importanza di interventi strategici come il raddoppio della Pontremolese e la creazione di una nuova fermata dell’alta velocità ferroviaria. Questi progetti rappresentano priorità che non possono più essere rinviate, essenziali per migliorare la mobilità e lo sviluppo del territorio. La collaborazione tra le forze politiche conferma l’impegno comune verso un miglioramento infrastrutturale duraturo.
Un fronte comune che coinvolge l’intera maggioranza consiliare con un obiettivo forte, portare a realizzazione l’atteso raddoppio della Pontremolese e la realizzazione di una nuova fermata dell’alta velocità ferroviaria. Questo il senso della mozione presentata nel corso di una conferenza stampa.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Che ore sono su Marte? Ora abbiamo una risposta: sul pianeta rosso il tempo scorre a una velocità più alta
Leggi anche: Ok Ue all’ottava rata del PNRR: 12,8 miliardi per l’Italia. Interventi strategici anche su istruzione
Argomenti discussi: Forza Italia divisa a Castello ma cerca l'unità in città: Nel 2027 i Liberali in lista con noi; Centro Ovest, il centrodestra in Municipio attacca: Clima teso nella maggioranza; Antisemitismo, prove di unità nel Pd; L’ottimismo infondato di Nordio sulla giustizia italiana.
Ungheria: Gasparri, 'maggioranza sempre unita su voti politica estera'Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Periodicamente in Parlamento, quando ci sono i Consigli europei, si votano dei documenti di indirizzo che anche la Lega sostiene. Mentre a sinistra presentano 4 o 5 ... iltempo.it
La Giunta nomina nove direttori generali delle aziende sanitarie. La presidente Todde: Una scelta politica assunta da una maggioranza unita, che si assume fino in fondo la ...Cagliari, 31 dicembre 2025 - La Giunta regionale ha nominato i direttori generali nelle aziende sanitarie. Su proposta della presidente e assessora ad interim della Sanità, Alessandra Todde, ... regione.sardegna.it
Malesseri nel Pd, maggioranza ai riformisti della Picierno: “Rischioso minare l’unità del partito” https://www.firenzepost.it/2026/01/19/malesseri-nel-pd-maggioranza-ai-riformisti-della-picierno-rischioso-minare-lunita-del-partito/ Approfondimento, Cronaca, Polit - facebook.com facebook
In questi giorni il #Rojava è sotto attacco, la rivoluzione confederale è in grave pericolo. Dopo il feroce assedio ai quartieri a maggioranza curda di Aleppo – che ha causato decine di vittime e migliaia di profughi – ora le forze militari del nuovo regime siriano d x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.