A Verona, l’edizione in corso di Vinitaly ha visto il commissario europeo all’Agricoltura incontrare un gruppo di aziende vitivinicole associate a Confagricoltura, su invito del presidente della confederazione e del COPA. La manifestazione si svolge in un momento di difficoltà per il settore, che affronta la crisi globale e l’aumento dei costi fissi. La visita si inserisce nel quadro delle attività di confronto tra le istituzioni e le imprese del comparto.

A Verona, durante l’attuale edizione di Vinitaly, il commissario europeo all’Agricoltura Christoph Hansen ha incontrato un gruppo di aziende vitivinicole associate a Confagricoltura, su invito del presidente della confederazione e del COPA, Massimiliano Giansanti. Il confronto si è tenuto presso lo spazio espositivo di oltre 500 metri quadrati situato nell’Area D, dove le imprese hanno discusso direttamente con l’eurocrisi su temi quali la semplificazione normativa, le strategie di promozione e le misure contenute nel pacchetto vino dell’Unione Europea. L’impatto delle tensioni geopolitiche sulle filiere produttive. Le dinamiche internazionali stanno proiettando ombre significative sul settore vitivinicolo, trasformando una fiera di settore in un terreno di analisi per la sopravvivenza aziendale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vinitaly: il settore vino sfida la crisi globale e i costi fissi

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