Vinitaly | la metamorfosi del vino tra business e cultura globale

Durante la giornata di domenica 12 aprile 2026, si è aperta la cinquantottesima edizione di Vinitaly a Verona, con il ministro dell’Agricoltura che ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione. La manifestazione si svolge nel contesto di un evento dedicato alla promozione del vino e delle sue trasformazioni, coinvolgendo operatori del settore, produttori e professionisti provenienti da diverse parti del mondo. La fiera rappresenta un punto di riferimento per il settore vinicolo internazionale.

A Verona, durante la giornata di domenica 12 aprile 2026, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Lollobrigida, ha delineato l’evoluzione del Vinitaly durante il taglio del nastro della sua cinquantottesima edizione. In occasione del suo quarto incontro con la fiera, il titolare del dicastero ha illustrato come l’evento abbia superato la semplice dimensione commerciale per trasformarsi in un fulcro di discussione internazionale sul settore vitivinicolo. L’evoluzione strategica tra commercio e cultura. Il passaggio fondamentale che caratterizza l’attuale manifestazione riguarda la natura stessa degli scambi. Se in passato il cuore pulsante di Veronafiere era esclusivamente legato alla compravendita di bottiglie, oggi il contesto è mutato profondamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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