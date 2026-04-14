Vinitaly Fiocchi | No a tasse su tutti gli alcolici favorirebbero la criminalità

Durante l'ultima edizione di Vinitaly, un rappresentante del settore ha espresso opposizione a eventuali aumenti fiscali su tutte le bevande alcoliche. Ha precisato che ci sono proposte che puntano a introdurre restrizioni e maggiorazioni fiscali senza distinzione tra i diversi tipi di alcolici. Questa posizione è stata comunicata in un contesto di discussione sulle possibili misure fiscali che potrebbero influenzare il mercato e la produzione di bevande alcoliche.

«C’è una voce che vorrebbe introdurre limitazioni e innalzamento delle tasse su tutti gli alcolici indiscriminatamente». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Pietro Fiocchi, a margine di Vinitaly 2026 a Verona. Mario Giordano aveva appena intervistato l’imprenditore Dario Bianchi, fondatore e amministratore di Jc Electronics, azienda che ha vinto una causa di primo grado presso il Tribunale di Roma contro la struttura commissariale (allora guidata da Domenico Arcuri) per la revoca, ritenuta illegittima, di un contratto di fornitura di mascherine KN95 che, se confermata in giudizio, obbligherà lo Stato a risarcire l’azienda per oltre 203 milioni di euro.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Vinitaly, Fiocchi: «No a tasse su tutti gli alcolici, favorirebbero la criminalità» Allarme su criminalità minorile e violenza sulle donne. Inaugurazione dell’anno giudiziario: tutti iA Milano, durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario presso la Corte d’Appello, sono stati resi noti dati allarmanti sulla crescita della... Allarme su criminalità minorile e violenza sulle donne. Inaugurazione dell’anno giudiziario: tutti i dati sui reatiMilano – Aumenta la criminalità minorile, così come non si arresta il dramma della violenza sulle donne.