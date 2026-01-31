Questa mattina a Milano si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario, con i dati sui reati che preoccupano le autorità. I numeri mostrano un aumento della criminalità tra i minorenni e un incremento della violenza contro le donne. Le forze dell’ordine sono sotto pressione e cercano di capire come intervenire prima che la situazione peggiori ancora.

Milano – Aumenta la criminalità minorile, così come non si arresta il dramma della violenza sulle donne. La procuratrice generale Francesca Nanni, durante il suo intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano, ha riportato i dati trasmessi dalle Procure territoriali, ponendo l’accento sull’incremento della criminalità minorile. Tema messo sotto i riflettori anche dal presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei. "Stanno emergendo i reati commessi con l'uso di tecnologie - ha spiegato Ondei - che prospettano in modo preoccupante come gli adolescenti, in ambito relazionale, tendano a fondere la dimensione online con quella offline". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme su criminalità minorile e violenza sulle donne. Inaugurazione dell’anno giudiziario: tutti i dati sui reati

Approfondimenti su Milano Inaugurazione

Questa mattina a Bologna si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario 2026 nella sala Bachelet di Palazzo Baciocchi.

Milano registra un calo dei reati del 7% nell’ultimo anno, dimostrando un miglioramento della sicurezza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Milano Inaugurazione

Argomenti discussi: Minori, allarme reati. Aumenta il numero, molti sono gravi. E i giudici sono pochi; Violenza giovanile, triplicati i casi di minori con armi improprie passati da 778 a 1.946 dal 2019 al 2024: Save the Children chiede prevenzione e sostegno psicologico; Allarme delinquenza minorile: imputati prevalentemente maschi, età media 15 anni; Violenza giovani, Piantedosi: riguarda anche minorenni italiani.

Allarme su criminalità minorile e violenza sulle donne. Inaugurazione dell’anno giudiziario: tutti i dati sui reatiMilano, il tradizionale bilancio dei reati perpetrati commentato da Francesca Nanni e Giuseppe Ondei. Aumentano gli omicidi commessi da giovanissimi e i crimini commessi con l’uso di tecnologie ... ilgiorno.it

Don Merola: «Da Gratteri grido d'allarme su minori, servono fondi pubblici»A proposito delle carenze educative denunciate da Gratteri, don Luigi Merola incalza: «Il terzo settore deve diventare il primo settore, i privati ci sono oggi e forse non domani, gli assessori ... ilroma.net

Polizia Locale a Savona, la Lega lancia l’allarme: "Agenti insufficienti e criminalità in aumento" - facebook.com facebook

“Minori, più reati e più coltelli”. L’allarme della Procura generale x.com