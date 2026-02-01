Allarme su criminalità minorile e violenza sulle donne Inaugurazione dell’anno giudiziario | tutti i

A Milano, durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario alla Corte d’Appello, sono stati presentati dati preoccupanti sulla criminalità tra i minorenni e sui casi di violenza sulle donne. La questione sembra crescere di anno in anno, con numeri che preoccupano non solo le forze dell’ordine, ma anche i cittadini. La cerimonia ha acceso i riflettori su un problema che richiede interventi concreti e immediati.

A Milano, durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario presso la Corte d’Appello, sono stati resi noti dati allarmanti sulla crescita della criminalità tra i giovani e sul persistere della violenza di genere. L’evento, presieduto dal presidente Giuseppe Ondei e presenziato dalla procuratrice generale Francesca Nanni, ha segnato l’avvio ufficiale del nuovo ciclo processuale con un particolare su fenomeni emergenti nel panorama criminale del Paese. Tra i dati più preoccupanti, l’aumento degli omicidi commessi da minori, segnati da un’evoluzione inquietante legata all’uso delle tecnologie digitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Milano si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario, con i dati sui reati che preoccupano le autorità.

