Castel Rozzone più di una richiesta al giorno gestita dalla polizia locale | i numeri del 2025

Nel 2025, la polizia locale di Treviglio ha gestito oltre 300 interventi nel territorio di Castel Rozzone, evidenziando l’impegno quotidiano per la sicurezza e l’ordine pubblico. Questi numeri riflettono un’attività costante, con una media di più di una richiesta al giorno, e testimoniano l’attenzione dell’amministrazione comunale alle esigenze dei cittadini e alla tutela del territorio.

Castel Rozzone. Sono centinaia gli interventi che compongono il bilancio nel 2025 dalla polizia locale di Treviglio per il Comune di Castel Rozzone. L’attività ha riguardato il controllo del territorio, la sicurezza stradale, i servizi amministrativi e il supporto alle manifestazioni. Nel corso dell’anno sono stati effettuati 285 servizi di pattugliamento e gestite 385 richieste tra segnalazioni e reclami arrivati alla Centrale operativa. Sul territorio si contano 40 posti di controllo, affiancati da 30 servizi dell’unità cinofila nei luoghi di aggregazione e nelle aree verdi. A questi si aggiungono gli interventi del nucleo ambientale, impegnato nell’individuazione e nella sanzione dei responsabili dell’abbandono dei rifiuti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

