Tangari premiato a Roma | 30 anni di eccellenza professionale

Pietro Giovanni Tangari riceve il premio a Roma per i suoi 30 anni di carriera nel settore. La cerimonia si è svolta nel centro della città, dove ha ricevuto il riconoscimento davanti a colleghi e collaboratori. Tangari ha dedicato decenni a sviluppare progetti innovativi e a consolidare la sua esperienza nel campo. Il premio valorizza il suo impegno costante e il contributo alla crescita della sua azienda. La cerimonia si è conclusa con un momento di festeggiamento.