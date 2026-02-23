Tangari premiato a Roma | 30 anni di eccellenza professionale
Pietro Giovanni Tangari riceve il premio a Roma per i suoi 30 anni di carriera nel settore. La cerimonia si è svolta nel centro della città, dove ha ricevuto il riconoscimento davanti a colleghi e collaboratori. Tangari ha dedicato decenni a sviluppare progetti innovativi e a consolidare la sua esperienza nel campo. Il premio valorizza il suo impegno costante e il contributo alla crescita della sua azienda. La cerimonia si è conclusa con un momento di festeggiamento.
Pietro Giovanni Tangari riceve il premio al merito a Roma: un riconoscimento per 30 anni di carriera Il socio Pietro Giovanni Tangari di Calabria Excellent riceverà il prestigioso premio al merito per i suoi 30 anni di attività professionale. La cerimonia si terrà il 2 marzo 2026 nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede del Senato della Italiana. Il riconoscimento è stato deliberato dal Comitato del Leone d’Oro di Venezia su proposta del senatore Francesco Silvestro. Il presidente di Calabria Excellent, Fabio Pugliese, ha espresso profonda soddisfazione per questo ennesimo successo, definendo Tangari un esempio virtuoso per l’intera comunità associativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Calabria Excellent in festa: Pietro Giovanni Tangari riceve il premio al merito a RomaIl Presidente di Calabria Excellent, Fabio Pugliese, ha espresso profonda soddisfazione per questo ennesimo successo, definendo Tangari un esempio virtuoso per l'intera comunità associativa. cosenzapost.it