Lo sfogo di Gene Simmons | Nella Rock’N’Roll Hall Of Fame non c’è spazio per i rapper

Gene Simmons si è sfogato accusando la Rock’N’Roll Hall of Fame di escludere i rapper, ritenendo che il genere hip hop non abbia posto tra i grandi della musica rock. La causa di questa presa di posizione nasce dalla sua visione tradizionale, che vede il rock come il vero cuore della manifestazione. Simmons ha sottolineato che artisti come Tupac e Notorious B.I.G. non dovrebbero essere ammessi, perché secondo lui la loro musica non si allinea con il patrimonio rock. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui molte voci si sono sollevate per difendere l’inclusione di artisti hip hop nella hall of fame.

Gene Simmons, non le manda a dire per i rapper e gli artisti che hanno segnato le pagine dell’hip hop: secondo il frontman dei Kiss, non dovrebbero essere inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame. Lo sfogo del musicista è arrivato nel corso di un’intervista realizzata per il podcast con LegendsNLeaders: “Il fatto che, ad esempio, gli Iron Maiden non siano nella Rock & Roll Hall of Fame, quando possono fare il tutto esaurito negli stadi e Grandmaster Flash sì, giusto? Io e Ice Cube abbiamo avuto un botta e risposta su questo argomento È un ragazzo brillante e rispetto quello che ha fatto. Non è la mia musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Gene Simmons, frontman dei Kiss, torna a parlare della Rock & Roll Hall of Fame.

Il leader dei Kiss è tornato su una questione che gli sta a cuore. E ironizza: «Quand'è che i Led Zeppelin entreranno nella Hip Hop Hall of Fame» Sei d'accordo con Gene Simmons #KISS #GeneSimmons facebook