A fine marzo si corre la Dogi’s Half Marathon lungo la Riviera del Brenta

A fine marzo, la Riviera del Brenta ospiterà la 29ª edizione della Dogi’s Half Marathon, una corsa che si svolge lungo le strade di questa zona. La manifestazione si terrà il 22 marzo e quest’anno si avvicina al traguardo del trentennale, segnando quasi tre decenni di competizioni sportive di livello. La gara coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni.

Si avvicina il traguardo del trentennale per la Dogi’s Half Marathon che il 22 marzo affronterà la sua 29esima edizione. Una delle grandi classiche primaverili sui 21,097 km, capace negli anni di richiamare campioni italiani e internazionali anche in concomitanza con altri importanti eventi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Domenica 1° marzo si corre la Roma-Ostia Half Marathon: le modifiche alla viabilitàOstia, 25 febbraio 2026 – Domenica primo marzo si correrà la 51esima edizione della Roma-Ostia Half Marathon, la mezza maratona di 21,097 chilometri.

Sport: Roma-Ostia half marathon, domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione, modifiche alla viabilita’Domenica primo marzo si svolgerà la 51ma edizione della Roma-Ostia half marathon, la celebre mezza maratona di 21,097 chilometri.

Tutti gli aggiornamenti su Half Marathon.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Ostia Half Marathon, le modifiche alla viabilità; L’8 marzo si corre la Half Marathon -; Le gare da correre nel weekend dell'1 marzo; Roma-Ostia Half Marathon, domenica la 51esima edizione: tutte le modifiche alla viabilità.

Sport: Roma-Ostia half marathon, domenica 1 marzo si corre la 51ma edizione, modifiche alla viabilita’La Roma-Ostia half marathon si svolgerà domenica, con modifiche significative alla viabilità e al trasporto pubblico. romadailynews.it

Roma-Ostia Half Marathon 2026: domenica 1° marzo la 51ª edizione, tutte le chiusure e le deviazioni busRoma-Ostia Half Marathon 1 marzo: partenza Eur e arrivo a Ostia. Chiusure su Colombo, strade interessate, 28 linee bus deviate, orari e riaperture. ilquotidianodellazio.it

Ottima prova dell’Atletica L’Aquila alla Roma-Ostia Half Marathon 2026: Daniele Marcelli migliora il personale e chiude quarto tra gli italiani - facebook.com facebook