Dal 10 gennaio 2024, in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi, si apre un anno giubilare dedicato all’indulgenza plenaria. Questa ricorrenza, che si concluderà il 10 gennaio 2027, offre l’opportunità di visitare 14 luoghi speciali, dove è possibile ottenere la remissione dei peccati attraverso pratiche di fede e devozione. Un’occasione per approfondire il patrimonio spirituale e culturale legato al santo di Assisi.

Ha preso il via il 10 gennaio l’anno speciale in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi che si concluderà il 10 gennaio 2027. Un anno speciale in cui “ogni fedele cristiano sull’esempio del Santo di Assisi si faccia egli stesso modello di santità di vita e testimone costante di pace”. Nel decreto si legge che “questo Anno giubilare è rivolto in modo particolare ai membri delle Famiglie Francescane del Primo, Secondo e Terzo Ordine Regolare e Secolare, così come agli Istituti di vita consacrata, alle Società di vita apostolica e alle Associazioni che osservano la Regola di San Francesco o si ispirano alla sua spiritualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anno giubilare di San Francesco 14 luoghi per l’indulgenza plenaria

Papa Leone XIV nel segno di San Francesco: la preghiera per l’anno giubilare, un tempo nuovoIn occasione dell’Anno Giubilare Francescano, Papa Leone XIV ha scritto una preghiera dedicata ai fedeli.

Assisi 2026: dai luoghi di san Francesco prende avvio il progetto “Pietre di Pace”Da Sotto il Monte Giovanni XXIII, luogo natale di Papa Giovanni, nasce il progetto “Pietre di Pace”.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Anno di San Francesco, Nykiel: l'indulgenza incontro con Dio, non scorciatoia spirituale; Anno Giubilare Francescano; Anno giubilare di San Francesco, pubblicato il Decreto della Penitenzieria apostolica; Anno giubilare francescano: i luoghi per le indulgenze.

Anno giubilare di San Francesco 14 luoghi per l’indulgenza plenariaHa preso il via il 10 gennaio l’anno speciale in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi che si concluderà il 10 gennaio 2027. Un anno speciale in cui ogni fedele ... lanazione.it

Papa Leone XIV nel segno di San Francesco: la preghiera per l’anno giubilare, un tempo nuovoPer il nuovo Anno Giubilare Francescano, Papa Leone XIV ci dona una preghiera profonda per rinnovare lo spirito. lalucedimaria.it

Il frate è impegnato in un tour mondiale nell’anno giubilare francescano - facebook.com facebook

L’8 febbraio 2026 si apre l’Anno Giubilare Mariano per il VI centenario delle apparizioni della Madonna a Monte Berico (1426–2026). Tema: «L’anima mia gioisce nel Signore. Rinascere nella speranza con Maria» Monte Berico: santuario e incontro tra ci x.com