Palermo apre le porte al Giubileo francescano | la basilica di San Francesco d' Assisi accoglie i fedeli per l' anno santo

Palermo si prepara ad accogliere i visitatori in occasione dell'Anno Giubilare Francescano, celebrato per l’VIII centenario del transito di San Francesco d’Assisi. La Basilica Minore di San Francesco d’Assisi, nota anche come Oratorio dell’Immacolatella, sarà il luogo di incontro per fedeli e pellegrini che desiderano partecipare alle celebrazioni di questo importante evento religioso. Un’occasione per riscoprire il patrimonio spirituale e culturale della città.

In occasione della straordinaria promulgazione dell'Anno Giubilare Francescano per l'VIII Centenario del transito di San Francesco d'Assisi, anche la città di Palermo si prepara ad accogliere fedeli e pellegrini presso la Basilica Minore di San Francesco d'Assisi (Oratorio dell'Immacolatella).

