Passata la storia resta l’incuria Infiltrazioni e danni nel parco Castello di Mirabello a rischio

Un anno fa, il castello di Mirabello ha ospitato una grande rievocazione storica con oltre 500 figuranti e migliaia di visitatori. Oggi, però, l’edificio mostra segni evidenti di degrado: infiltrazioni d’acqua e danni alle mura sono visibili a occhio nudo. L’incuria ha lasciato il segno dopo l’evento, con conseguenze che mettono a rischio la stabilità della struttura. La situazione richiede interventi immediati per salvare il patrimonio.

© Ilgiorno.it - Passata la storia resta l’incuria. Infiltrazioni e danni nel parco. Castello di Mirabello a rischio

Esattamente un anno fa è stato al centro della rievocazione della battaglia di Pavia che ha richiamato oltre 500 figuranti e migliaia di spettatori. Dodici mesi dopo, il castello di Mirabello più che simbolo della battaglia di Pavia, sembra l’emblema di una Waterloo tutta locale. Poco prima delle celebrazioni per il 500° anniversario dello scontro tra l’esercito di Francesco I e quello di Carlo V, infatti, dall’edificio quattrocentesco sono stati rubati i pluviali in rame, che non sono mai stati sostituiti. Di conseguenza tutta la pioggia scarica sulla facciata in mattoni con un evidente deterioramento e una macchia d’umidità che si estende.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Deturpata la targa nel parco di Città di Castello dedicata agli internati in GermaniaLa targa nei Giardini del Cassero a Città di Castello, dedicata agli internati in Germania e ai martiri della Resistenza, è stata deturpata con scritte ingiuriose. La Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 sfila nel parco del castello di Miramare (VIDEO)La Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 è stata accolta nel Parco del Castello di Miramare, a Trieste, prima di proseguire il suo percorso verso la cerimonia ufficiale. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Passata la storia resta l’incuria. Infiltrazioni e danni nel parco. Castello di Mirabello a rischio; Villa Mussolini, la storia della residenza sul mare nel nuovo numero dello speciale ’Vivere Riccione’; Hamnet ha una protagonista dimenticata: la pandemia; Infinito McEwan, come si cambia per non morire…. Parleremo di Storia, passata e presente, con uno sguardo ampio, da Gibilterra allo Stretto di Hormuz. Per chi potrà esserci, a venerdì. fondazionemirafiore.it/evento/lorenzo… x.com Sul palco del Sannazaro è passata la storia del teatro napoletano, italiano ed europeo, in quasi 180 anni di storia ha conosciuto gloria, declino e rinascita. Parlano con Huffpost Luca De Fusco ("Sarebbe come perdere gli ultimi ebanisti che sanno modellare il l - facebook.com facebook