Villa Arconati | mito e bellezza contro il culto dell’immagine

Domenica 19 aprile, la Villa Arconati di Castellazzo di Bollate sarà il luogo della terza edizione del Festival della mitologia, organizzato dalla Fondazione Augusto Rancilio. L’evento si propone di esplorare il ruolo dei miti nella società attuale, offrendo uno spazio dedicato alla riflessione e alla cultura. La villa, nota per la sua architettura e il suo fascino storico, farà da sfondo a questa manifestazione che coinvolge diversi relatori e attività legate alla mitologia.

Domenica 19 aprile, la Villa Arconati di Castellazzo di Bollate ospiterà la terza edizione del Festival della mitologia, un evento promosso dalla Fondazione Augusto Rancilio che punta a decodificare il valore dei miti nella società contemporanea. Il programma, curato da Massimiliano Finazzer Flory, prevede una serie di incontri, mostre d’arte e attività didattiche pensate per stimolare una riflessione profonda sulla bellezza e sulla percezione visiva. La sfida contro l’egoismo dell’immagine: il dibattito filosofico a Villa Arconati. Alle ore 11 del prossimo appuntamento domenicale, la Sala Museo della Villa diventerà il palcoscenico per il primo incontro del festival, intitolato Contro Narciso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Arconati: mito e bellezza contro il culto dell’immagine Bollate, a Villa Arconati per scoprire l’incanto dell’inverno. Quattro giorni di visite guidate tra giardino e sale storicheBollate (Milano), 23 gennaio 2026 – Nel cuore dell'inverno, Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, apre eccezionalmente le sue porte per visite... Anne Hathaway ha incantato gli ospiti dell’evento Bvlgari Eclettica High Jewelry, ospitato nella suggestiva cornice di Villa Arconati.Ambasciatrice globale di Bulgari, Anne Hathaway ha incantato gli ospiti dell’evento Bulgari Eclettica High Jewelry organizzato a Villa Arconati,...