Bollate a Villa Arconati per scoprire l’incanto dell’inverno Quattro giorni di visite guidate tra giardino e sale storiche

Bollate, 23 gennaio 2026 – Villa Arconati a Castellazzo di Bollate apre le sue porte per quattro giorni di visite guidate, offrendo l’opportunità di scoprire il giardino e le sale storiche della dimora. Un’occasione per apprezzare l’atmosfera invernale di questo patrimonio culturale, con percorsi attenti alla storia e all’architettura della villa. L’evento si rivolge a chi desidera approfondire la conoscenza di un luogo di rilievo del territorio.

Bollate (Milano), 23 gennaio 2026 – Nel cuore dell'inverno, Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, apre eccezionalmente le sue porte per visite guidate inedite tra giardino e sale storiche. Una rara occasione voluta da Fondazione Augusto Rancilio per visitare la piccola Versailles nell'incanto invernale e scoprire una verità affascinante: Villa Arconati non è nata per l'inverno. Le passeggiate guidate si terranno 26, 27, 28 e 30 gennaio alle ore 15 avranno una durata di 75 minuti circa, € 10,00 a persona. I posti sono limitati, è consigliato prenotare online. La Villa e le quattro stagioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Festival di Villa Arconati a Bollate, al via la 37esima edizione: tutti gli eventi, il programmaBollate (Milano), 11 giugno 2205 – Contaminazione di generi e mondi diversi da 37 anni, che diventano 40 se si calcolano anche anche i primi tre anni della rassegna Musica in Villa. Musica di ... ilgiorno.it

