In un periodo di cambiamenti climatici intensi, i vigneti senza acqua rappresentano una sfida crescente per il settore vinicolo. La scarsità di risorse idriche colpisce le aree di produzione più tradizionali, mentre esperti e scienziati lavorano a soluzioni innovative per salvare i raccolti. La gestione dell’acqua diventa così un elemento cruciale per garantire la continuità delle coltivazioni e la sostenibilità ambientale.

Nel pieno di una trasformazione climatica che sta ridisegnando le geografie produttive del vino, la gestione dell’acqua si impone come uno dei nodi più critici per la sopravvivenza economica e ambientale della viticoltura. Estati sempre più lunghe e torride, precipitazioni irregolari e una crescente competizione tra usi agricoli e civili della risorsa idrica stanno mettendo sotto pressione soprattutto i vigneti delle aree mediterranee La siccità minaccia il vino italiano. Secondo le analisi pubblicate su Il Corriere Vinicolo (n. 9 del 9 marzo 2026), per produrre 1 litro di mosto servono mediamente tra 250 e 350 litri di acqua. Un valore che, se confrontato con la disponibilità idrica reale in molte aree viticole del Sud Europa, evidenzia uno squilibrio crescente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Vigneti senz’acqua, la scienza salva il vino da siccità e caldo estremo

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