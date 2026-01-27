Liberamente compie 20 anni | a Bologna la grande festa del tempo libero

Dal 20 al 22 maggio, a BolognaFiere, si celebra la ventesima edizione di Liberamente, evento dedicato al tempo libero, al viaggio e all’outdoor. Un’occasione per scoprire le ultime novità e tendenze nel settore, con un’offerta rivolta a tutti gli appassionati di attività all’aperto e di divertimento. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per chi desidera vivere momenti di svago e relax.

Vent'anni di passione per il tempo libero, il viaggio e la vita all'aria aperta. Liberamente, il salone che ogni anno trasforma BolognaFiere nella capitale italiana dell'outdoor e del divertimento, taglia un traguardo importante: la ventesima edizione, in programma da venerdì 20 a domenica 22 febbraio. Non è un traguardo scontato: poche manifestazioni fieristiche possono vantare una simile longevità. L'anniversario sarà celebrato con un'edizione da record: nove padiglioni, 50mila metri quadrati di superficie espositiva e oltre 300 espositori pronti ad accogliere migliaia di visitatori.

