Vigili del Fuoco a San Martino | ultimo step in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di San Martino Valle Caudina ha approvato un provvedimento riguardante i Vigili del Fuoco, segnando un momento importante per la gestione della sicurezza locale. La decisione rappresenta l’ultimo passaggio di un iter avviato per rafforzare la presenza dei vigili nel territorio. La deliberazione è stata approvata dopo un percorso di discussioni e confronti in consiglio.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Comune di San Martino Valle Caudina compie un passo storico per la sicurezza e la tutela del territorio. Giovedì 16 aprile, alle ore 18:30, presso l’Aula Consiliare “Gianni Raviele”, il Consiglio Comunale sarà chiamato a formalizzare la cessione ufficiale dell’area destinata alla realizzazione della sede distaccata permanente dei Vigili del Fuoco della Provincia di Avellino al Demanio dello Stato. Non si tratta soltanto di un passaggio amministrativo. È il momento in cui un progetto atteso e costruito nel tempo diventa realtà concreta. È il segno tangibile di un impegno condiviso per la sicurezza, la tutela e il futuro del nostro territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vigili del Fuoco a San Martino: ultimo step in Consiglio Comunale Stefano De Martino, Ultimo Tango a STEP prima di Sanremo 2027Incoronato conduttore nonché direttore artistico di Sanremo 2027 in diretta tv come mai era accaduto prima in 76 anni di storia festivaliera, Stefano... Frosinone, l’ultimo saluto dei Vigili del Fuoco a Silvio MalatestaCommozione in caserma per il Capo Squadra Esperto scomparso a gennaio: le ceneri accolte con il picchetto d’onore nel rispetto delle sue ultime...