Rai in settimana confronto La Russa-Fontana su stallo Vigilanza

Questa settimana, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, si incontreranno per discutere dello stallo nella commissione di Vigilanza Rai. La situazione resta bloccata da settimane, senza passi avanti concreti. I due leader cercheranno di trovare una soluzione per sbloccare la situazione e riprendere il lavoro della commissione.

Roma, 28 gen. (askanews) – I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, si confronteranno in settimana sullo stallo nella commissione di Vigilanza Rai. Entrambi (La Russa la scorsa settimana e Fontana oggi) hanno incontrato i capigruppo di opposizione dei due rami del Parlamento assicurando – viene riferito – un impegno alla moral suasion nei confronti del centrodestra dopo che le proteste delle opposizioni si sono fatte più pressanti in vista del referendum sulla Giustizia (che si terrà fra meno di due mesi) e anche della campagna elettorale per le Politiche del 2027. All’uscita dall’incontro di oggi, i capigruppo a Montecitorio Chiara Braga (Pd), Riccardo Ricciardi (M5S), Luana Zanella (AVS), Maria Elena Boschi (IV), Fabrizio Benzoni (Azione), Riccardo Magi (+Europa) e Manfred Schullian (Misto), hanno espresso l’estrema preoccupazione per uno stallo sul nome del presidente del board della Rai che “sta determinando una vera e propria situazione di emergenza democratica”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Oggi alla Camera si è svolta una riunione dei capigruppo delle opposizioni in Commissione di Vigilanza Rai.

Le opposizioni attaccano ancora sulla questione Rai.

Oggi c'è una pioggia di dichiarazioni da parte dei membri del Governo e della maggioranza che potrebbero essere condivisibili se non fossero smentite dai fatti. Da Meloni a La Russa passando per Tajani e Fontana, hanno tutti fatto la voce grossa contro l'anti - facebook.com facebook

La Russa e Fontana ricordano le vittime della Shoah e l’impegno dei giusti, mentre Centinaio sottolinea che “ricordare non basta più” e chiede norme più incisive contro l’odio antiebraico #Nazionale x.com