Il presidente della Repubblica ha commentato la situazione della Vigilanza Rai, criticando il blocco dei lavori e il mancato funzionamento della Commissione di Vigilanza. Ricorda che, dopo un anno e mezzo, il servizio pubblico radiotelevisivo non ha ancora definito la propria struttura amministrativa, impedendo alla commissione di svolgere le proprie funzioni. La presa di posizione si inserisce nel dibattito sulla gestione e l’indipendenza dell’ente pubblico.

“ Non è accettabile che, dopo un anno e mezzo, al servizio pubblico nazionale manchi ancora l’assetto dei propri organi amministrativi e la Commissione di Vigilanza non sia in grado di esercitare i suoi compiti “. Incontrando una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo al Quirinale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella condanna con parole nettissime lo stallo della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, i cui lavori sono bloccati da oltre un anno per il boicottaggio del centrodestra, che diserta le sedute a causa del rifiuto dell’opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di viale Mazzini (vacante da ottobre 2024).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vigilanza Rai, Mattarella condanna il boicottaggio della destra: “Inaccettabile che la Commissione non possa operare”

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