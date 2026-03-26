Rai a processo in Commissione di Vigilanza | il punto che ha messo in difficoltà l’AD Rossi è stato uno in particolare

Dopo più di un anno di blocco nelle attività, l’amministratore delegato della Rai ha preso parte per la prima volta a un’audizione davanti alla Commissione di Vigilanza. Durante l’incontro, si è discusso di vari aspetti legati alla gestione dell’azienda pubblica, con un momento di difficoltà in particolare legato a una domanda rivolta sulla gestione delle risorse e delle decisioni strategiche.

Dopo oltre un anno di paralisi istituzionale, l’ amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi ha risposto alle domande della Commissione di Vigilanza, la prima volta dall’inizio del suo mandato. Ne è uscito un confronto duro: ascolti in calo, informazione accusata di scarso pluralismo e uno scontro aperto sulla gestione di Report e Rai Sport. Per mesi la Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai è rimasta paralizzata: la maggioranza disertava le sedute per evitare di votare sulla presidenza del Cda, lasciando l’organo di controllo del servizio pubblico nell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro. Poi, oggi, Giampaolo Rossi si è presentato. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Rai “a processo” in Commissione di Vigilanza: il punto che ha messo in difficoltà l’AD Rossi è stato uno in particolare Articoli correlati L’opposizione attacca l’ad Rossi in Commissione di Vigilanza: “La Rai ha perso ascolti e autorevolezza”Dopo circa un anno di silenzio, l'ad Rai Giampaolo Rossi si presenta in commissione di Vigilanza. La Rai perde le ATP Finals: “Non potevamo permetterceli”. Ma l’ad Rossi finisce in commissione di VigilanzaLa Rai comunica i motivi per cui l'acquisizione delle ATP Finals non è andata a buon fine. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Rai a processo in Commissione di... Temi più discussi: Referendum, Pd: Scandaloso monologo di Meloni a Rete4, Agcom sanzioni. Scontro sulla par condicio; Meloni a reti unificate: Non si vota su di me, se vince il No resto; Strage Corinaldo, le difese: Lanterna Azzurra da chiudere quella sera, la colpa è solo dei gestori; Referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: lettera all'AGCOM. Intervista a Barbara Floridia. Rai, audizione Commissione Vigilanza: piano digitale e investimenti da 100 milioniRossi illustra il triennio 2024-2026 tra RaiPlay, nuove sedi e strategie per rafforzare il servizio pubblico. Scopri di più ... digital-news.it L’opposizione attacca l’ad Rossi in Commissione di Vigilanza: La Rai ha perso ascolti e autorevolezzaDopo circa un anno di silenzio, l’ad Rai Giampaolo Rossi si presenta in commissione di Vigilanza. Duro l’attacco dell’opposizione, che contesta la gestione del Servizio Pubblico, sottolineando la perd ... fanpage.it Dopo circa un anno di silenzio, l’ad Rai Giampaolo Rossi si presenta in commissione di Vigilanza. Duro l’attacco dell’opposizione, che contesta la gestione del Servizio Pubblico, sottolineando la perdita di ascolti e di autorevolezza oltre che la mancata pluralit - facebook.com facebook La Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria svolge l'audizione di rappresentanti dell’ @istat_it. Segui la diretta: bit.ly/Tributaria2403… #OpenCamera x.com