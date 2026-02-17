CBAM | dal 2026 tassa UE sulle emissioni di carbonio per importatori sfida e nuove regole per le imprese italiane

Dal 1° gennaio 2026, l’Unione Europea ha introdotto il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), una tassa che colpisce le aziende italiane che esportano prodotti con alte emissioni di CO2. La decisione mira a evitare che le imprese estere producano a basso costo sfruttando regole ambientali più morbide. Ora, le imprese italiane devono adeguarsi alle nuove regole e considerare i costi aggiuntivi per le loro esportazioni.

Cbam: La Tassa sulle Emissioni dell’UE Entra nel Vivo, Sfida per le Imprese Italiane. Dal primo gennaio 2026, l’Unione Europea ha attivato il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), una tassa sulle emissioni di carbonio incorporate nei beni importati. La misura, destinata a garantire una concorrenza leale e a incentivare la riduzione delle emissioni globali, rappresenta una svolta epocale nel commercio internazionale e pone le aziende italiane di fronte a nuove sfide e opportunità. Secondo gli esperti di Deloitte Italia, il Cbam non è un semplice adempimento formale, ma un cambiamento strutturale destinato a ridefinire le dinamiche del mercato.🔗 Leggi su Ameve.eu

