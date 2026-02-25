Festival di Sanremo | ecco la Lambretta da gelataio che omaggia Nilla Pizzi e la prima edizione

Sanremo a febbraio si trasforma ogni anno nella culla di canzoni nuove e vecchie polemiche. Nel 2026 si aggiunge però un elemento nuovo, perché nel "Fuori Festival" ci sarà anche un altro dettaglio molto italiano, quello del gelato. Che sarà servito non da un bancone qualunque, ma da un veicolo uscito direttamente da una cartolina anni Cinquanta. L'Automotoclub Storico Italiano (Asi), infatti, porta in città una rarità a tre ruote, l'Innocenti Lambretta FC 125 del 1951 in versione carretto gelati, appartenente alla Gelateria Alpina. Un oggetto che rappresenta un omaggio al primo Festival di Sanremo, vinto proprio nel 1951 da Nilla Pizzi con "Grazie dei fiori". L'iniziativa si inserisce all'interno di Sanremo Vibes, il contenitore quotidiano dedicato alle atmosfere che ruotano attorno al festival, e racconta che cosa c'è oltre il palco dell'Ariston. In questo contenitore, la presenza Asi non è (solo) l'esposizione statica, introduce l'idea di trasformare un veicolo storico in un punto d'incontro reale, con un gesto semplice irresistibile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

#buonanottemusicale 1951. Grazie dei fiori. Nilla Pizzi. - facebook.com facebook

Raf che cita Nilla Pizzi «Grazie dei fiori». «Molto graditi». Ed è subito #Sanremo1951 #Sanremo2026 x.com