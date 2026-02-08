Testo e significato di Basta la reazione di Ghali a ciò che succede intorno a lui anche prima delle Olimpiadi

Poco prima di salire sul palco per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Ghali ha pubblicato la canzone

Ghali ha pubblicato la canzone "Basta", poche ore prima dell'esibizione alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dove è stato censurato dalla Rai.

Questa mattina Ghali ha rilasciato a sorpresa il brano Basta, poco prima dell’inizio delle Olimpiadi.

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la telecronaca della Rai ha fatto parlare di sé per diverse gaffe.

Spoiler 1° Inedito (Swag), Ghali Live Rho Milano

