Un'anziana di 83 anni, residente a Pergola, si trova in condizioni gravi dopo un incidente che ha coinvolto una badante moldava. La donna è attualmente ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale di Ancona. Le autorità stanno indagando sull’accaduto, che ha destato preoccupazione nella comunità locale.

Una donna di 83 anni di Pergola (Pesaro Urbino) è in prognosi riservata ad Ancona da ieri mattina a seguito di un colpo alla testa Quello che sembrava essere un incidente si è tuttavia trasformato in un’indagine di tentato omicidio sulla badante, una donna di 60 anni di origine moldava, che è stata trasferita in carcere. A dare l’allarme e chiamare il 118 non è stata la badante che si trovava con lei, ma la figlia della donna che era andata a trovare la madre nella mattinata stessa. La prima spiegazione fornita dalla badante al personale sanitario parlava di una caduta dell’anziana, tuttavia l’ipotesi non combaciava con la scena e dunque non ha convinto il personale medico, che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Colpita alla testa, grave 83enne: arrestata badante moldava

In un incidente a Pergola, un’anziana donna è stata trovata a terra con una ferita alla testa.

A Napoli, una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla testa e alla spalla da un monopattino lanciato dall’alto, forse da un parcheggio.

