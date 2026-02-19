Vibo Valentia Due romeni sorpresi a rubare in un supermercato | denunciati e colpiti da foglio di via per 3 anni

A Vibo Valentia, due uomini romeni sono stati colti mentre cercavano di rubare nel reparto alimentare di un supermercato. La Polizia di Stato li ha fermati e denunciati per furto aggravato in concorso. Dopo l’intervento, le autorità hanno emesso per entrambi un foglio di via obbligatorio di tre anni, impedendo loro di tornare in zona. La rapida operazione ha evitato il proseguimento del tentativo di furto e garantito maggiore sicurezza nel quartiere. Le indagini proseguiranno per verificare altri eventuali episodi simili.

Due cittadini di nazionalità romena sono stati sorpresi a rubare all'interno di un supermercato della città e denunciati dalla Polizia di Stato per furto aggravato in concorso. Nei loro confronti il Questore ha inoltre emesso due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Vibo Valentia per tre anni. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri. I dipendenti dell'esercizio commerciale, accortisi di un ammanco di confezioni di caffè dagli scaffali, hanno notato due persone che si allontanavano con atteggiamento sospetto, spingendo un passeggino. Dalla tasca dello stesso fuoriusciva parte dell'involucro della merce, particolare che ha insospettito ulteriormente il personale, inducendolo ad allertare le forze dell'ordine.