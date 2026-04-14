Viaggio verso l’utopia | Miroglio presenta il suo romanzo a Calamandrana

Sabato 18 aprile alle 17, la Biblioteca di Calamandrana ospiterà un evento dedicato alla presentazione del nuovo romanzo di Gianfranco Miroglio, intitolato Verso Marte. L’iniziativa prevede un approfondimento sul libro e una conversazione con l’autore, che sarà presente per discutere delle sue opere. L’appuntamento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti e senza altri interventi ufficiali.

Sabato 18 aprile, alle ore 17, la Biblioteca di Calamandrana ospiterà l’incontro dedicato al nuovo romanzo di Gianfranco Miroglio, intitolato Verso Marte. L’evento, che si terrà presso l’ex stazione della località, vedrà l’autore confrontarsi con il giornalista Fulvio Gatti per approfondire le tematiche della sua ultima opera pubblicata da Puntoacapo. La narrazione proposta dal protagonista del pomeriggio astigiano segue le vicende di due cuginetti, Giacomo e Lalla, i quali intraprendono un cammino fantastico verso l’utopia di un pianeta rosso che appare loro quasi irraggiungibile. Il percorso dei due protagonisti avviene in un contesto di fuga da una realtà colpita dalla dissoluzione post-apocalittica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viaggio verso l’utopia: Miroglio presenta il suo romanzo a Calamandrana Matteo Cavezzali presenta il suo romanzo "I fratelli meraviglia"Mercoledì 28 gennaio, alle 17:30, lo scrittore ravennate Matteo Cavezzali presenterà il suo ultimo romanzo “I fratelli meraviglia” (Mondadori, 2026)... Incontro letterario . Elisabetta Loiacono presenta il suo romanzoProseguono alla Dickens Fellowship di piazza Alberica gli incontri ‘Scritture Liguri Apuane’. In partenza in viaggio verso l’Algeria il Pontefice è costretto a rispondere al presidente: “Gli innocenti vengono uccisi. Qualcuno deve alzarsi e dirlo” - facebook.com facebook FOTO - Il Papa in viaggio verso l’Africa con… Bruno #Conti: il Pontefice a bordo del nuovo A330-900 #ASRoma x.com